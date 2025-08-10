Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Пять атак россиян зафиксировал в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили наступление оккупантов в районе Волчанска.
На Купянском направлении с начала суток военные РФ четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степовая Новоселовка. Два боя продолжаются.
Напомним, одиннадцать атак совершили военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ утром 10 августа.
Читайте также: Россияне обстреляли Купянщину и приграничье: один погибший, трое пострадавших
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак россиян зафиксировал в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.".