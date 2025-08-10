Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

Пять атак россиян зафиксировал в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили наступление оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток военные РФ четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степовая Новоселовка. Два боя продолжаются.

Напомним, одиннадцать атак совершили военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ утром 10 августа.