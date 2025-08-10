Два бої точаться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

П’ять атак росіян зафіксував у Харківській області від початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ окупантів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку від початку доби військові РФ чотири рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка. Два бої тривають.

Нагадаємо, одинадцять атак здійснили військові РФ у Харківській області минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 10 серпня.