Два бої точаться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
П’ять атак росіян зафіксував у Харківській області від початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ окупантів у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку від початку доби військові РФ чотири рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка. Два бої тривають.
Нагадаємо, одинадцять атак здійснили військові РФ у Харківській області минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 10 серпня.
Читайте також: Росіяни обстріляли Куп’янщину та прикордоння: один загиблий, троє постраждалих
10 Серпня 2025 в 17:17
