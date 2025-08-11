Дев’ять людей постраждали у Харкові минулого тижня – Терехов
Фото: Ігор Терехов
Минулого тижня армія РФ обстріляла Харків чотири рази, повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його даними, по Харкову «прилетіли» БпЛА типу «Шахед» та три «Молнии». Внаслідок атак постраждали дев’ять людей, серед них – підліток.
«Пошкоджень зазнали обʼєкти бізнесу в Салтівському та Київському районах, меблевий магазин, АЗС, цивільне підприємство», – зазначив міський голова.
Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові склала 37 годин – це вдвічі менше, ніж було в області, підкреслив Терехов.
Читайте також: Раптовий «приліт» в Харкові у суботу: стан постраждалих
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, обстріли, пострадали;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дев’ять людей постраждали у Харкові минулого тижня – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня армія РФ обстріляла Харків чотири рази, повідомив мер міста Ігор Терехов.".