Дев’ять людей постраждали у Харкові минулого тижня – Терехов

Минулого тижня армія РФ обстріляла Харків чотири рази, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, по Харкову «прилетіли» БпЛА типу «Шахед» та три «Молнии». Внаслідок атак постраждали дев’ять людей, серед них – підліток.

«Пошкоджень зазнали обʼєкти бізнесу в Салтівському та Київському районах, меблевий магазин, АЗС, цивільне підприємство», – зазначив міський голова.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові склала 37 годин – це вдвічі менше, ніж було в області, підкреслив Терехов.