Раптовий «приліт» в Харкові у суботу: стан постраждалих
У пресслужбі ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок удару РФ по меблевому магазину в Харкові 9 серпня.
За даними ХОВА, у лікарні залишаються чотири людини.
«Дівчина ,17 років, з позитивною динамікою. В задовільному стані дитина виписана додому для подальшого амбулаторного лікування. 45-річна жінка – у стабільному стані, 43-річна жінка – у стабільному стані, 38-річна жінка – у стабільному стані та 38-річний чоловік також стабільний», – розповіли у ХОВА.
Нагадаємо, вибух чули в деяких районах Харкова близько 16:18. Повітряної тривоги в місті не було. Стало відомо, що росіяни вдарили безпілотником по меблевому магазину. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що БпЛА влучив у дах магазину. За його даними, постраждалих п’ятеро.
Також у пресслужбі військової адміністрації розповіли про стан 15-річної дівчинки, яка опинилась в реанімації після обстрілу села Клугино-Башкирівка вночі 9 числа.
«Дівчинка у важкому стабільному стані залишається у реанімації. Свідомість помірна кома», – написали в ХОВА.
За інформацією Харківської обласної прокуратури, по регіону вночі 9 серпня вдарили понад 20 БпЛА. Найбільше дісталося Чугуєву (і, за даними ДСНС, найближчому селу Клугино-Башкирівка). Там було щонайменше десять ударів за пів години. Саме там постраждала 15-річна дівчинка, яка зараз у реанімації. Поранення, опіки та гострий шок – ще в п’яти місцевих жителів.
