Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших

Общество 13:48   11.08.2025
Виктория Яковенко
Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших

В пресс-службе ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате удара РФ по мебельному магазину в Харькове 9 августа.

По данным ХОВА, в больнице остаются четыре человека.

«Девушка, 17 лет, с положительной динамикой. В удовлетворительном состоянии ребенка выписали домой для последующего амбулаторного лечения. 45-летняя женщина – в стабильном состоянии, 43-летняя женщина – в стабильном состоянии, 38-летняя женщина – в стабильном состоянии и 38-летний мужчина также стабилен», — рассказали в ХОВА.

Напомним, взрыв слышали в некоторых районах Харькова около 16:18. Воздушной тревоги в городе не было. Стало известно, что россияне ударили беспилотником по мебельному магазину. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что БпЛА попал в крышу магазина. По его данным, пострадали пятеро.

Также в пресс-службе военной администрации рассказали о состоянии 15-летней девочки, которая оказалась в реанимации после обстрела села Клугино-Башкировка ночью 9 числа.

«Девочка в тяжелом стабильном состоянии остается в реанимации. Сознание умеренная кома», — написали в ХОВА.

По информации Харьковской областной прокуратуры, по региону ночью 9 августа ударили более 20 БпЛА. Больше всего досталось Чугуеву (и, по данным ГСЧС, в ближайшему селу Клугино-Башкировка). Там было по меньшей мере десять ударов за полчаса. Там пострадала 15-летняя девочка, которая сейчас в реанимации. Ранения, ожоги и острый шок еще у пяти местных жителей.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
11.08.2025, 13:09
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал
11.08.2025, 14:21
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
10.08.2025, 21:27
Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших
Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших
11.08.2025, 13:48
Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории
11.08.2025, 06:00
Торговля сахаром «в тени»: предприниматель на Харьковщине получил подозрение
Торговля сахаром «в тени»: предприниматель на Харьковщине получил подозрение
11.08.2025, 14:52

Новости по теме:

11:17
Девочка в коме после удара российских БпЛА по Харьковщине — Синегубов
09:31
По Харьковщине ударили 34 «Герани» — Синегубов заявил о пострадавших
08:51
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
08:42
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку
12:09
Четырых людей, в том числе ребенка, спасли пожарные Харьковщины

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате удара РФ по мебельному магазину в Харькове 9 августа.".