Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших

В пресс-службе ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате удара РФ по мебельному магазину в Харькове 9 августа.

По данным ХОВА, в больнице остаются четыре человека.

«Девушка, 17 лет, с положительной динамикой. В удовлетворительном состоянии ребенка выписали домой для последующего амбулаторного лечения. 45-летняя женщина – в стабильном состоянии, 43-летняя женщина – в стабильном состоянии, 38-летняя женщина – в стабильном состоянии и 38-летний мужчина также стабилен», — рассказали в ХОВА.

Напомним, взрыв слышали в некоторых районах Харькова около 16:18. Воздушной тревоги в городе не было. Стало известно, что россияне ударили беспилотником по мебельному магазину. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что БпЛА попал в крышу магазина. По его данным, пострадали пятеро.

Также в пресс-службе военной администрации рассказали о состоянии 15-летней девочки, которая оказалась в реанимации после обстрела села Клугино-Башкировка ночью 9 числа.

«Девочка в тяжелом стабильном состоянии остается в реанимации. Сознание умеренная кома», — написали в ХОВА.

По информации Харьковской областной прокуратуры, по региону ночью 9 августа ударили более 20 БпЛА. Больше всего досталось Чугуеву (и, по данным ГСЧС, в ближайшему селу Клугино-Башкировка). Там было по меньшей мере десять ударов за полчаса. Там пострадала 15-летняя девочка, которая сейчас в реанимации. Ранения, ожоги и острый шок еще у пяти местных жителей.