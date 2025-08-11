Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших
В пресс-службе ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате удара РФ по мебельному магазину в Харькове 9 августа.
По данным ХОВА, в больнице остаются четыре человека.
«Девушка, 17 лет, с положительной динамикой. В удовлетворительном состоянии ребенка выписали домой для последующего амбулаторного лечения. 45-летняя женщина – в стабильном состоянии, 43-летняя женщина – в стабильном состоянии, 38-летняя женщина – в стабильном состоянии и 38-летний мужчина также стабилен», — рассказали в ХОВА.
Напомним, взрыв слышали в некоторых районах Харькова около 16:18. Воздушной тревоги в городе не было. Стало известно, что россияне ударили беспилотником по мебельному магазину. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что БпЛА попал в крышу магазина. По его данным, пострадали пятеро.
Также в пресс-службе военной администрации рассказали о состоянии 15-летней девочки, которая оказалась в реанимации после обстрела села Клугино-Башкировка ночью 9 числа.
«Девочка в тяжелом стабильном состоянии остается в реанимации. Сознание умеренная кома», — написали в ХОВА.
По информации Харьковской областной прокуратуры, по региону ночью 9 августа ударили более 20 БпЛА. Больше всего досталось Чугуеву (и, по данным ГСЧС, в ближайшему селу Клугино-Башкировка). Там было по меньшей мере десять ударов за полчаса. Там пострадала 15-летняя девочка, которая сейчас в реанимации. Ранения, ожоги и острый шок еще у пяти местных жителей.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, пострадавшие, прилет, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате удара РФ по мебельному магазину в Харькове 9 августа.".