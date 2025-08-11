Live
Девять человек пострадали в Харькове на прошлой неделе – Терехов

Происшествия 14:18   11.08.2025
Виктория Яковенко
Девять человек пострадали в Харькове на прошлой неделе – Терехов Фото: Игорь Терехов

На прошлой неделе армия РФ обстреляла Харьков четыре раза, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, по Харькову «прилетели» БпЛА типа «Шахед» и три «Молнии». В результате атак пострадали девять человек, среди них — подросток.

«Повреждения получили объекты бизнеса в Салтовском и Киевском районах, мебельный магазин, АЗС, гражданское предприятие», — отметил городской голова.

Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове составила 37 часов – это вдвое меньше, чем было в области, подчеркнул Терехов.

Читайте также: Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших

Автор: Виктория Яковенко
