Може позначитися на роботі КП та русі транспорту: що сьогодні буде
Про те, що сьогодні, 12 серпня у Харкові та області очікується погіршення погодних умов, повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології.
Так в регіоні очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с.
“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – пишуть у центрі.
Синоптики також закликали мешканців бути уважними та обережними.
На Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.
12 Серпня 2025 в 09:30
