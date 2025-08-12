Live
Може позначитися на роботі КП та русі транспорту: що сьогодні буде

Погода 09:30   12.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Може позначитися на роботі КП та русі транспорту: що сьогодні буде

Про те, що сьогодні, 12 серпня у Харкові та області очікується погіршення погодних умов, повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології.

Так в регіоні очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – пишуть у центрі.

Синоптики також закликали мешканців бути уважними та обережними.

На Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.

Спека відступила. Прогноз погоди на 12 серпня у Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
