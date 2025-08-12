Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что сегодня будет
О том, что сегодня, 12 августа в Харькове и области ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Так днем ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», – пишут в центре.
Синоптики также призвали жителей быть внимательными и осторожными.
В регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
