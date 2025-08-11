Жара отступила. Прогноз погоды на 12 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 12 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤

Ветер прогнозируют северо-западный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем прогреется до 22 – 27°.

В Харькове днем также не ожидают существенных осадков. 🌤

Ветер будет северо-западный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13 – 15°, днем столбик термометра поднимется до 23 – 25°.