Жара отступила. Прогноз погоды на 12 августа в Харькове и области

Погода 20:21   11.08.2025
Оксана Якушко
Жара отступила. Прогноз погоды на 12 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 12 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤
Ветер прогнозируют северо-западный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем прогреется до 22 – 27°.

В Харькове днем также не ожидают существенных осадков. 🌤
Ветер будет северо-западный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13 – 15°, днем столбик термометра поднимется до 23 – 25°.

Читайте также: «В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)

Автор: Оксана Якушко
