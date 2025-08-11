Спека відступила. Прогноз погоди на 12 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 12 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. 🌤

Вітер прогнозують північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень прогріється до 22 – 27°.

У Харкові вдень також не очікують істотних опадів.🌤

Вітер буде північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 23 – 25°.