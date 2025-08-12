Продюсер Леонардо Ді Капріо: у США вийшов фільм про порятунок тварин у Харкові
У прокат США вийшов фільм Checkpoint Zoo. У роботі розповідають про те, як на початку повномасштабної війни, навесні 2022 року, рятували тварин в екопарку під Харковом.
“А перед тим – участь у цілій низці найпрестижніших міжнародних кінофестивалів, на яких здобуто 13 нагород!”, – йдеться у повідомленні.
При цьому, зазначили в пресслужбі екопарку, дуже важливо, що світ побачить, як Харків та вся Україна страждають від російської агресії.
“Ми надзвичайно вдячні сміливому і талановитому режисеру Джошуа Земану, який ризикнув приїхати в Україну й зняти правдиву й масштабну документальну картину про порятунок наших тварин, а також зірковому актору Леонардо ДіКапріо, що виступив продюсером фільму”, – додали в екопарку.
Планується, що після показу фільму в Америці його зможуть побачити й українські глядачі.
Відео: Facebook екопарку
