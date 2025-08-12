Live
Продюсер Леонардо Ді Капріо: у США вийшов фільм про порятунок тварин у Харкові

Культура 11:36   12.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокат США вийшов фільм Checkpoint Zoo. У роботі розповідають про те, як на початку повномасштабної війни, навесні 2022 року, рятували тварин в екопарку під Харковом.

“А перед тим – участь у цілій низці найпрестижніших міжнародних кінофестивалів, на яких здобуто 13 нагород!”, – йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначили в пресслужбі екопарку, дуже важливо, що світ побачить, як Харків та вся Україна страждають від російської агресії.

“Ми надзвичайно вдячні сміливому і талановитому режисеру Джошуа Земану, який ризикнув приїхати в Україну й зняти правдиву й масштабну документальну картину про порятунок наших тварин, а також зірковому актору Леонардо ДіКапріо, що виступив продюсером фільму”, – додали в екопарку.

Планується, що після показу фільму в Америці його зможуть побачити й українські глядачі.

Відео: Facebook екопарку

Читайте також: На чотири дні у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
