Продюсер Леонардо Ді Капріо: у США вийшов фільм про порятунок тварин у Харкові

У прокат США вийшов фільм Checkpoint Zoo. У роботі розповідають про те, як на початку повномасштабної війни, навесні 2022 року, рятували тварин в екопарку під Харковом.

“А перед тим – участь у цілій низці найпрестижніших міжнародних кінофестивалів, на яких здобуто 13 нагород!”, – йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначили в пресслужбі екопарку, дуже важливо, що світ побачить, як Харків та вся Україна страждають від російської агресії.

“Ми надзвичайно вдячні сміливому і талановитому режисеру Джошуа Земану, який ризикнув приїхати в Україну й зняти правдиву й масштабну документальну картину про порятунок наших тварин, а також зірковому актору Леонардо ДіКапріо, що виступив продюсером фільму”, – додали в екопарку.

Планується, що після показу фільму в Америці його зможуть побачити й українські глядачі.

Відео: Facebook екопарку