Live
  • Вт 12.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.2

Продюсер Леонардо Ди Каприо: в США вышел фильм о спасении животных в Харькове

Культура 11:36   12.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Продюсер Леонардо Ди Каприо: в США вышел фильм о спасении животных в Харькове

В прокат США вышел фильм Checkpoint Zoo. В работе рассказывают том, как в начале полномасштабной войны, весной 2022 года, спасали животных в экопарке под Харьковом.

«А прежде – участие в целом ряде самых престижных международных кинофестивалей, на которых завоевано 13 наград!», – говорится в сообщении.

При этом, отметили в пресс-службе экопарка, крайне важно, что мир увидит, как Харьков и вся Украина страдает от российской агрессии.

«Мы благодарны смелому и талантливому режиссеру Джошуа Земану, рискнувшему приехать в Украину и снять правдивую и масштабную документальную картину о спасении наших животных, а также звездному актеру Леонардо Ди Каприо, выступившему продюсером фильма», – добавили в экопарке.

Планируется, что после показа фильма в Америке, его смогут увидеть и украинские зрители.

Видео: Facebook экопарка

Читайте также: На четыре дня в Харькове перекроют Клочковский спуск – как объезжать

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
11.08.2025, 13:09
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, 15 раз наступал враг
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, 15 раз наступал враг
12.08.2025, 12:19
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
12.08.2025, 06:00
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
12.08.2025, 10:39
Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что сегодня будет
Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что сегодня будет
12.08.2025, 09:30
Пропаганда РФ разгоняет фейк о «зверствах «Хартии» в Харькове» — ЦПД
Пропаганда РФ разгоняет фейк о «зверствах «Хартии» в Харькове» — ЦПД
12.08.2025, 12:11

Новости по теме:

14:36
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей
21:19
Харизматичных миниатюрных приматов показали в экопарке под Харьковом (видео)
11:54
В подвале дома патрульные нашли привязанную к трубам собаку без еды и воды
07:09
Косули, бобры и американские норки – кто живет в Харькове рядом с горожанами
18:11
Полиция приехала в мини-приют для животных в Харькове: что случилось (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Продюсер Леонардо Ди Каприо: в США вышел фильм о спасении животных в Харькове»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2025 в 11:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прокат США вышел фильм Checkpoint Zoo. В работе рассказывают том, как в начале полномасштабной войны, весной 2022 года, спасали животных в экопарке под Харьковом.".