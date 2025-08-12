Продюсер Леонардо Ди Каприо: в США вышел фильм о спасении животных в Харькове
В прокат США вышел фильм Checkpoint Zoo. В работе рассказывают том, как в начале полномасштабной войны, весной 2022 года, спасали животных в экопарке под Харьковом.
«А прежде – участие в целом ряде самых престижных международных кинофестивалей, на которых завоевано 13 наград!», – говорится в сообщении.
При этом, отметили в пресс-службе экопарка, крайне важно, что мир увидит, как Харьков и вся Украина страдает от российской агрессии.
«Мы благодарны смелому и талантливому режиссеру Джошуа Земану, рискнувшему приехать в Украину и снять правдивую и масштабную документальную картину о спасении наших животных, а также звездному актеру Леонардо Ди Каприо, выступившему продюсером фильма», – добавили в экопарке.
Планируется, что после показа фильма в Америке, его смогут увидеть и украинские зрители.
Видео: Facebook экопарка
