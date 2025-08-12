Live
На четыре дня в Харькове перекроют Клочковский спуск – как объезжать

Транспорт 10:10   12.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
На четыре дня в Харькове перекроют Клочковский спуск – как объезжать Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на Клочковском спуске в районе Зоологического моста в Харькове будет ограничено ежедневно с 8:00 до 16:00 с 12 по 15 августа.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ СКП «Харьковзеленстрой». Пропуск транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе движения. На участке обеспечен беспрепятственный пропуск трамваев», – передают в мэрии.

Также, добавили в пресс-службе горсовета, не будут ходить трамваи с 9:30 до 16:00 13 и 14 августа на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Центральный парк». В связи с этим трамвай №12 курсировать не будет.

Вместо него на маршрут выйдет временный автобус №12. Он будет курсировать так:
ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – ул. Веснина – ул. Сумская – Центральный парк.

Читайте также: Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что сегодня будет

Автор: Николь Костенко-Лагутина
