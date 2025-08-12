Live
На чотири дні в Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати

Транспорт 10:10   12.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рух транспорту на Клочківському узвозі в районі Зоологічного мосту в Харкові буде обмежений щодня з 8:00 до 16:00 з 12 по 15 серпня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт СКП «Харківзеленбуд».  Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою руху. На ділянці забезпечено безперешкодний пропуск трамваїв“, – передають у мерії.

Також, додали у пресслужбі міськради, не ходитимуть трамваї з 9:30 до 16:00 13 та 14 серпня на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк».  У зв’язку з цим трамвай №12 не курсуватиме.

Натомість на маршрут вийде тимчасовий автобус №12. Він курсуватиме так:
ввул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Читайте також: Може позначитися на роботі КП та русі транспорту: що сьогодні буде

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
