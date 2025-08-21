Live
Обладнання від ЮНЕСКО отримав Харків для закладів культури

Культура 19:40   21.08.2025
Олена Нагорна
Обладнання від ЮНЕСКО отримав Харків для закладів культури Фото: Харківська міськрада

Харківська міська рада продовжує співпрацю з ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини.

Харків отримав матеріальну допомогу для забезпечення діяльності закладів культури та міської робочої групи щодо збереження об’єктів культурної спадщини, повідомляє пресслужба міської ради.

Серед переданого обладнання – дизельні генератори, зарядні станції, сучасні акумуляторні ліхтарі, аварійні світильники, сонячні панелі, стабілізатори напруги та засоби пожежної безпеки. Усе це розподілили між міськими бібліотеками, музичними школами та будинками культури.

«Отримані ресурси допоможуть забезпечити безперебійну роботу закладів у надзвичайних умовах, створять безпечніші умови для відвідувачів і працівників, а також збережуть доступ харків’ян до культурних послуг навіть під час відключень електроенергії.», — зазначають у мерії.

Генератор
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Сонячна батарея
Фото: Харківська міськрада
Зарядна станція
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Скільки пам’яток архітектури зруйнували в Харкові росіяни, повідомив мер

Автор: Олена Нагорна
