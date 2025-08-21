Обладнання від ЮНЕСКО отримав Харків для закладів культури

Харківська міська рада продовжує співпрацю з ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини.

Харків отримав матеріальну допомогу для забезпечення діяльності закладів культури та міської робочої групи щодо збереження об’єктів культурної спадщини, повідомляє пресслужба міської ради.

Серед переданого обладнання – дизельні генератори, зарядні станції, сучасні акумуляторні ліхтарі, аварійні світильники, сонячні панелі, стабілізатори напруги та засоби пожежної безпеки. Усе це розподілили між міськими бібліотеками, музичними школами та будинками культури.

«Отримані ресурси допоможуть забезпечити безперебійну роботу закладів у надзвичайних умовах, створять безпечніші умови для відвідувачів і працівників, а також збережуть доступ харків’ян до культурних послуг навіть під час відключень електроенергії.», — зазначають у мерії.