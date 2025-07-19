Пряники з Харківщини внесли до нематеріальної спадщини України (фото)

До Нацпереліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли традицію випікання різдвяних пряників на Слобожанщині. Про це повідомляє міністерство культури України та стратегічних комунікацій України.

«Вона побутує в громадах Полтавської, Сумської та Харківської областей, об’єднаних спільною історико-культурною традицією, подібною рецептурою, технологією приготування, формами, оздобленням і символікою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю випічку готують лише раз на рік у період різдвяних свят, переважно в родинному колі або разом із сусідами й друзями.

Пряники мають локальні назви — «панянки», «барині», «баришні», «коники», «вершники», «пташки».

Зокрема, у Богодухівському районі різдвяна випічка має загальну назву — пряники. Їх випікають у формі півників чи зірочок. Основний малюнок по всій поверхні — завитки, а процес розмальовування подекуди називають «квітчати», «мережити». Розмір випічки — приблизно від 15 до 40 см.

«Цікаво, що дівчаткам дарують пряники у вигляді фігурок панянок, що символізує жіночність і добробут, а хлопчикам — коників, як символ мужності та сили. Інші фігурки не мають особливого розподілу. При цьому найбільша та найгарніша випічка призначена для хрещеників, а менші за розміром пряники — для інших дітей, наприклад, сусідів», – розповіли у міністерстві.