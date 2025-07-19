Пряники с Харьковщины внесли в нематериальное наследие Украины (фото)

В Нацсписок элементов нематериального культурного наследия внесли традицию выпекания рождественских пряников на Слобожанщине. Об этом сообщает министерство культуры Украины и стратегических коммуникаций Украины.

«Она бытует в громадах Полтавской, Сумской и Харьковской областей, объединенных общей историко-культурной традицией, подобной рецептурой, технологией приготовления, формами, украшением и символикой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту выпечку готовят только раз в год в период рождественских праздников, преимущественно в кругу семьи или вместе с соседями и друзьями.

Пряники имеют локальные названия – «панянки», «барыни», «барышни», «коники», «вершники», «птички».

В частности, в Богодуховском районе рождественская выпечка называется — пряники. Их выпекают в форме петушков или звездочек. Основной рисунок по всей поверхности – завитки, а процесс разрисовывания иногда называют «квітчати», «мережити». Размер выпечки – примерно от 15 до 40 см.

«Интересно, что девочкам дарят пряники в виде фигурок барышень, что символизирует женственность и благополучие, а мальчикам — коников, как символ мужества и силы. Остальные фигурки не имеют особого распределения. При этом самая большая и самая красивая выпечка предназначена для крестников, а меньшие по размеру пряники для других детей, например, соседей», — рассказали в министерстве.

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