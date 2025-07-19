Live
  • Сб 19.07.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

Пряники с Харьковщины внесли в нематериальное наследие Украины (фото)

Общество 21:16   19.07.2025
Виктория Яковенко
Пряники с Харьковщины внесли в нематериальное наследие Украины (фото) Фото: Министерство культуры Украины и стратегических

В Нацсписок элементов нематериального культурного наследия внесли традицию выпекания рождественских пряников на Слобожанщине. Об этом сообщает министерство культуры Украины и стратегических коммуникаций Украины.

«Она бытует в громадах Полтавской, Сумской и Харьковской областей, объединенных общей историко-культурной традицией, подобной рецептурой, технологией приготовления, формами, украшением и символикой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту выпечку готовят только раз в год в период рождественских праздников, преимущественно в кругу семьи или вместе с соседями и друзьями.

Пряники имеют локальные названия – «панянки», «барыни», «барышни», «коники», «вершники», «птички».

пряники с Харьковщины
Фото: Министерство культуры Украины и стратегических коммуникаций Украины

В частности, в Богодуховском районе рождественская выпечка называется — пряники. Их выпекают в форме петушков или звездочек. Основной рисунок по всей поверхности – завитки, а процесс разрисовывания иногда называют «квітчати», «мережити». Размер выпечки – примерно от 15 до 40 см.

пряники с Харьковщины
Фото: Министерство культуры Украины и стратегических

«Интересно, что девочкам дарят пряники в виде фигурок барышень, что символизирует женственность и благополучие, а мальчикам — коников, как символ мужества и силы. Остальные фигурки не имеют особого распределения. При этом самая большая и самая красивая выпечка предназначена для крестников, а меньшие по размеру пряники для других детей, например, соседей», — рассказали в министерстве.

Читайте также: У спортсменки из Харькова Садурской — день рождения: достижения чемпионки

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 19 июля: продвижение РФ, скандал нардепа и ХОВА
Новости Харькова – главное за 19 июля: продвижение РФ, скандал нардепа и ХОВА
19.07.2025, 21:18
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
17.07.2025, 16:16
Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА
Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА
19.07.2025, 08:35
Охотники на FPV появились на Харьковщине, изменения в «Шахедах» — обзор фронта
Охотники на FPV появились на Харьковщине, изменения в «Шахедах» — обзор фронта
19.07.2025, 19:01
Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине
Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине
19.07.2025, 08:53
Воскресенье – без дождя: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля
Воскресенье – без дождя: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля
19.07.2025, 20:00

Новости по теме:

20:25
Корабль-подиум и современный Зевс: «Энеиду» с размахом поставили в Харькове 📹
21:47
Людей искусства зовут на Харьковщину, чтобы месяц искать новые смыслы войны
21:57
Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — стартует KharkivMusicFest
19:34
Подземное хранилище для культурного наследия хотят построить на Харьковщине
22:43
Юная харьковчанка из-за войны выехала в Японию и рассказывает там об Украине

Вы читали новость: «Пряники с Харьковщины внесли в нематериальное наследие Украины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 21:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацсписок элементов нематериального культурного наследия внесли традицию выпекания рождественских пряников на Слобожанщине. ".