Оборудование от ЮНЕСКО для учреждений культуры получил Харьков
Харьковский городской совет продолжает сотрудничество с ЮНЕСКО в сфере сохранения культурного наследия.
Харьков получил материальную помощь для обеспечения деятельности учреждений культуры и городской рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба городского совета.
Среди переданного оборудования — дизельные генераторы, зарядные станции, современные аккумуляторные фонари, аварийные светильники, солнечные панели, стабилизаторы напряжения и средства пожарной безопасности. Все это распределили между городскими библиотеками, музыкальными школами и домами культуры.
«Полученные ресурсы помогут обеспечить бесперебойную работу учреждений в чрезвычайных условиях, создадут более безопасные условия для посетителей и работников, а также сохранят доступ харьковчан к культурным услугам даже во время отключений электроэнергии», — отмечают в мэрии.
21 августа 2025 в 19:40
