Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

Оборудование от ЮНЕСКО для учреждений культуры получил Харьков

Культура 19:40   21.08.2025
Елена Нагорная
Оборудование от ЮНЕСКО для учреждений культуры получил Харьков Фото: Харьковский горсовет

Харьковский городской совет продолжает сотрудничество с ЮНЕСКО в сфере сохранения культурного наследия.

Харьков получил материальную помощь для обеспечения деятельности учреждений культуры и городской рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба городского совета.

Среди переданного оборудования — дизельные генераторы, зарядные станции, современные аккумуляторные фонари, аварийные светильники, солнечные панели, стабилизаторы напряжения и средства пожарной безопасности. Все это распределили между городскими библиотеками, музыкальными школами и домами культуры.

«Полученные ресурсы помогут обеспечить бесперебойную работу учреждений в чрезвычайных условиях, создадут более безопасные условия для посетителей и работников, а также сохранят доступ харьковчан к культурным услугам даже во время отключений электроэнергии», — отмечают в мэрии.

Генератор
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Солнечная батарея
Фото: Харьковский горсовет
Зарядная станция
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Сколько памятников архитектуры разрушили в Харькове россияне, сообщил мэр

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
21.08.2025, 14:12
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
20.08.2025, 16:17
Новый штамм коронавируса Stratus пришел на Харьковщину: заболеваемость растет
Новый штамм коронавируса Stratus пришел на Харьковщину: заболеваемость растет
21.08.2025, 18:06
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
21.08.2025, 18:16
Концерты и спектакли пройдут в метро Харькова ко Дню города — программа
Концерты и спектакли пройдут в метро Харькова ко Дню города — программа
21.08.2025, 20:07

Новости по теме:

21:16
Пряники с Харьковщины внесли в нематериальное наследие Украины (фото)
20:25
Корабль-подиум и современный Зевс: «Энеиду» с размахом поставили в Харькове 📹
21:47
Людей искусства зовут на Харьковщину, чтобы месяц искать новые смыслы войны
21:57
Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — стартует KharkivMusicFest
19:34
Подземное хранилище для культурного наследия хотят построить на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Оборудование от ЮНЕСКО для учреждений культуры получил Харьков»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской совет продолжает сотрудничество с ЮНЕСКО в сфере сохранения культурного наследия.".