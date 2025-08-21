Оборудование от ЮНЕСКО для учреждений культуры получил Харьков

Харьковский городской совет продолжает сотрудничество с ЮНЕСКО в сфере сохранения культурного наследия.

Харьков получил материальную помощь для обеспечения деятельности учреждений культуры и городской рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба городского совета.

Среди переданного оборудования — дизельные генераторы, зарядные станции, современные аккумуляторные фонари, аварийные светильники, солнечные панели, стабилизаторы напряжения и средства пожарной безопасности. Все это распределили между городскими библиотеками, музыкальными школами и домами культуры.

«Полученные ресурсы помогут обеспечить бесперебойную работу учреждений в чрезвычайных условиях, создадут более безопасные условия для посетителей и работников, а также сохранят доступ харьковчан к культурным услугам даже во время отключений электроэнергии», — отмечают в мэрии.