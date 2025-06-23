Людей искусства зовут на Харьковщину, чтобы месяц искать новые смыслы войны
Представителей творческих профессий из прифронтовых регионов приглашают принять участие в резиденции «КонтрФорма», которая будет проходить в поселке Близнюки на Харьковщине с 7 июля по 17 августа. Участники будут создавать работы из военных артефактов — гильз, обломков, ящиков и т.д. — и искать новые художественные смыслы войны.
Проект актуален для визуальных художников, дизайнеров, перформеров, графиков, живописцев, скульпторов, актеров, сценографов, режиссеров и других художников в возрасте от 18 лет из Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Организаторы приглашают к участию и ветеранов.
В проект отберут двадцать художников и обеспечат их всем необходимым для работы. Участников резиденции ждут учебно-творческие сессии, мастер-классы, лекции, перформативные тренинги. Пространство является инклюзивным, предусмотрено питание. Результаты работы (выставки, перформансы) будут презентоваться на Близнюковщине, а затем — в Харькове.
Организаторы проекта напоминают, что недавно сапер 128-й бригады ТрО сделал укулеле из советской мины, а известный харьковский художник Bob Basset после начала полномасштабной войны начал использовать стреляные гильзы с поля боя как элементы авторских масок. Также едва ли не на каждом аукционе волонтеры продают отстрелянные и раскрашенные боеприпасы, чтобы собрать донаты.
«Я подумала: а что еще мы можем делать с этими военными артефактами? Ведь в нашем пространстве появилось что-то новое, что-то непонятное. У большинства людей это может вызвать смешанные эмоции. Мы уже научились эстетизировать военные артефакты. Например, отработанные гильзы могут стать вазой для цветов в вашем доме. Но что еще мы можем с ними делать? Должны ли они оставаться в нашем пространстве в той форме и с тем содержанием, которые уже имеют? Можем ли мы влиять на эти смыслы — и стоит ли?» — делится художественный руководитель проекта «КонтрФорма» Алина Богданович.
«Этот проект дарит новое дыхание, казалось бы, уже использованным вещам. Он помогает людям увидеть, насколько многогранен мир — в нем существует больше, чем просто черное и белое», — добавляет руководитель проекта «КонтрФорма», председатель ОО «ТЕМП» Богдан Павлюченко.
Заполнить заявку можно до 26 июня. Участие бесплатное, количество мест ограничено.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представителей творческих профессий из прифронтовых регионов приглашают принять участие в резиденции «КонтрФорма», которая будет проходить в поселке Близнюки с 7 июля по 17 августа".