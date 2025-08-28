Де зараз тривають бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Глибокого та Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку окупанти тричі штурмували позиції українських підрозділів біля Голубівки та Загризового, два бої досі тривають.
На Лиманському напрямку росіяни 19 разів атакували біля сіл Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. Наразі тривають ще 10 боїв.
Категорії: Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
