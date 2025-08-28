Live
  Чт 28.08.2025
Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области – Генштаб ВСУ

Украина 17:35   28.08.2025
Оксана Якушко
Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Глубокого и Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции украинских подразделений возле Голубовки и Загрызового, два боя до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 19 раз атаковали у сел Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. В настоящее время идут еще 10 боев.

Автор: Оксана Якушко
