Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Глубокого и Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции украинских подразделений возле Голубовки и Загрызового, два боя до сих пор продолжаются.
На Лиманском направлении россияне 19 раз атаковали у сел Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. В настоящее время идут еще 10 боев.
