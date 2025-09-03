Live
Ледь поміщається на руках: як виросла народжена під Харковом біла тигриця 📹

Суспільство 17:45   03.09.2025
Олена Нагорна
У харківському екопарку показали, як виросла народжена у травні біла бенгальська тигриця Дакота.

Пресслужба парку опублікувала відео, на якому одному зі співробітників уже не так просто утримати юну хижачку.

“Біла бенгальська тигриця Дакота вже зовсім не маля — ледь поміщається на руках. Але знаєте, що не змінилося? Її любов до ніжних обіймів. Хижаки теж потребують тепла, і Дакота не виняток”, – пише пресслужба.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, у травні біла тигриця Альба народила двох дитинчат. Їх назвали Декстером та Дакотою. В екопарку наголошували, що сталося справжнє диво, адже ці тварини надзвичайно рідкісні. Але незабаром мама відмовилася від дитинчат, і на допомогу прийшла собака, яка вигодувала малюків.

Читайте також: Продюсер Леонардо Ді Капріо: у США вийшов фільм про порятунок тварин у Харкові

Автор: Олена Нагорна
