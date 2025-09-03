Едва помещается на руках: как выросла рожденная под Харьковом белая тигрица 📹

В харьковском экопарке показали, как выросла рожденная в мае белая бенгальская тигрица Дакота.

Пресс-служба парка опубликовала видео, на котором одному из сотрудников уже не так просто удержать юную хищницу.

«Белая бенгальская тигрица Дакота уже совсем не малышка — едва помещается на руках. Но знаете, что не изменилось? Ее любовь к нежным объятиям. Хищники тоже нуждаются в тепле, и Дакота не исключение», — пишет пресс-служба.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, в мае белая тигрица Альба родила двух детенышей. Их назвали Декстером и Дакотой. В экопарке подчеркивали, что произошло настоящее чудо, ведь эти животные чрезвычайно редки. Но вскоре мама отказалась от детенышей, и на помощь пришла собака, которая выкормила малышей.