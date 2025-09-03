Едва помещается на руках: как выросла рожденная под Харьковом белая тигрица 📹
В харьковском экопарке показали, как выросла рожденная в мае белая бенгальская тигрица Дакота.
Пресс-служба парка опубликовала видео, на котором одному из сотрудников уже не так просто удержать юную хищницу.
«Белая бенгальская тигрица Дакота уже совсем не малышка — едва помещается на руках. Но знаете, что не изменилось? Ее любовь к нежным объятиям. Хищники тоже нуждаются в тепле, и Дакота не исключение», — пишет пресс-служба.
Видео: пресс-служба экопарка
Напомним, в мае белая тигрица Альба родила двух детенышей. Их назвали Декстером и Дакотой. В экопарке подчеркивали, что произошло настоящее чудо, ведь эти животные чрезвычайно редки. Но вскоре мама отказалась от детенышей, и на помощь пришла собака, которая выкормила малышей.
Читайте также: Продюсер Леонардо Ди Каприо: в США вышел фильм о спасении животных в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, тигрята, Харьковский экопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Едва помещается на руках: как выросла рожденная под Харьковом белая тигрица 📹»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 17:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке показали, как выросла рожденная в мае белая бенгальская тигрица Дакота.".