Генштаб зафіксував понад 30 боїв за добу в Харківській області
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 вересня поінформував про активність противника на півночі Харківської області, що істотно зросла.
“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки“, – перерахували в ГШ.
Загалом на фронті в Україні за добу було 183 бої. На сусідньому із Харківською областю Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів.
Читайте також: Газовою трубою росіяни на самокатах рухаються в Куп’янськ – DeepState (відео)
“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника”, – зазначили в Генштабі.
Захисники України поновили дані про втрати ворога.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб зафіксував понад 30 боїв за добу в Харківській області»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 вересня поінформував про активність противника на півночі Харківської області, що істотно зросла".