Генштаб зафіксував понад 30 боїв за добу в Харківській області

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 вересня поінформував про активність противника на півночі Харківської області, що істотно зросла.

“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки“, – перерахували в ГШ.

Загалом на фронті в Україні за добу було 183 бої. На сусідньому із Харківською областю Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника”, – зазначили в Генштабі.

Захисники України поновили дані про втрати ворога.