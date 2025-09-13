Live
Генштаб зафиксировал больше 30 боев за сутки в Харьковской области

Фронт 08:15   13.09.2025
Оксана Горун
Генштаб зафиксировал больше 30 боев за сутки в Харьковской области Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 сентября проинформировал о существенно возросшей активности противника на севере Харьковской области.

«На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки», — перечислили в ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки было 183 боя. На соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении враг атаковал 17 раз.

Читайте также: По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника», — отметили в Генштабе.

Защитники Украины обновили данные о потерях врага.

 

Автор: Оксана Горун
