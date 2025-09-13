Генштаб зафиксировал больше 30 боев за сутки в Харьковской области
Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 сентября проинформировал о существенно возросшей активности противника на севере Харьковской области.
«На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки», — перечислили в ГШ.
В целом на фронте в Украине за сутки было 183 боя. На соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении враг атаковал 17 раз.
«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника», — отметили в Генштабе.
Защитники Украины обновили данные о потерях врага.
Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 08:15
