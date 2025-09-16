Прапор і герб тепер має громада на Харківщині: що вони означають (фото)

У Балаклійській громаді офіційно затвердили власну символіку – герб та прапор, повідомляє начальник МВА Віталій Карабанов.

Він нагадав, що торік оголосили конкурс на їх створення, під час якого до комісії надійшло безліч пропозицій та малюнків від мешканців.

«Кожна ідея була цінною і стала основою для подальшої роботи над розробкою нашого герба і прапора. Ми створили символи, що поєднують історичні витоки та сучасність нашої громади», – зазначив Карабанов.

Він пояснив, що означає символіка громади:

Герб — у пурпуровому щиті розташована золота фортеця з відкритою брамою і двома баштами, що символізує заснування Балаклії як козацької слободи. Срібний пірнач як атрибут полковницької влади вказує на існування на території Балаклійщини слобідського козацького полку з центром у Балаклії. Хвиляста срібна балка символізує річку Балаклійку і вказує на одну з найпоширеніших версій походження назви «Балаклія» — річка, багата на рибу.

Прапор — квадратне полотнище з малиновим лапчастим хрестом, між раменами якого проходять комбіновані синьо-жовті промені. У центрі прапора розташований герб громади. Хрест узято з опису історичного прапора Балаклійської козацької сотні, що підкреслює нашу історичну спадщину. Малиновий — традиційний колір, що асоціюється з українським козацтвом.

Карабанов також прикріпив експертний висновок від Українського Геральдичного Товариства щодо відповідності принципам формування єдиної системи.

