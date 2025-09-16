Live
Флаг и герб теперь имеет громада на Харьковщине: что они означают (фото)

Общество 14:26   16.09.2025
Виктория Яковенко
Флаг и герб теперь имеет громада на Харьковщине: что они означают (фото) Фото: Виталий Карабанов

В Балаклейской громаде официально утвердили собственную символику – герб и флаг, сообщает начальник ГВА Виталий Карабанов.

Он напомнил, что в прошлом году объявили конкурс на их создание, во время которого в комиссию поступило множество предложений и рисунков от жителей.

«Каждая идея была ценной и стала основой для дальнейшей работы над разработкой нашего герба и флага. Мы создали символы, объединяющие исторические истоки и современность нашей громады», — отметил Карабанов.

Он объяснил, что означает символика громады:

Герб — в пурпурном щите расположена золотая крепость с открытыми воротами и двумя башнями, что символизирует основание Балаклеи как казацкой слободы. Серебряный ныряльщик как атрибут полковнической власти указывает на существование на территории Балаклейщины слободского казацкого полка с центром в Балаклее. Волнистая серебряная балка символизирует реку Балаклейку и указывает на одну из самых распространенных версий происхождения названия Балаклея — река, богатая рыбой.

Флаг – квадратное полотнище с малиновым лапчатым крестом, между ременами которого проходят комбинированные сине-желтые лучи. В центре флага расположен герб громады. Крест взят из описания исторического флага Балаклейской казацкой сотни, подчеркивающей наше историческое наследие. Малиновый – традиционный цвет, который ассоциируется с украинским казачеством.

Карабанов также прикрепил экспертное заключение от Украинского Геральдического Общества о соответствии принципам формирования единой системы.

флаг и герб Балаклеи
Фото: Виталий Карабанов

Напомним, ранее город Златополь (бывший Первомайский) в Харьковской области после переименования готовился сменить флаг и герб. Мэр показывал новые версии геральдических символов.

Автор: Виктория Яковенко
