Флаг и герб теперь имеет громада на Харьковщине: что они означают (фото)
В Балаклейской громаде официально утвердили собственную символику – герб и флаг, сообщает начальник ГВА Виталий Карабанов.
Он напомнил, что в прошлом году объявили конкурс на их создание, во время которого в комиссию поступило множество предложений и рисунков от жителей.
«Каждая идея была ценной и стала основой для дальнейшей работы над разработкой нашего герба и флага. Мы создали символы, объединяющие исторические истоки и современность нашей громады», — отметил Карабанов.
Он объяснил, что означает символика громады:
Герб — в пурпурном щите расположена золотая крепость с открытыми воротами и двумя башнями, что символизирует основание Балаклеи как казацкой слободы. Серебряный ныряльщик как атрибут полковнической власти указывает на существование на территории Балаклейщины слободского казацкого полка с центром в Балаклее. Волнистая серебряная балка символизирует реку Балаклейку и указывает на одну из самых распространенных версий происхождения названия Балаклея — река, богатая рыбой.
Флаг – квадратное полотнище с малиновым лапчатым крестом, между ременами которого проходят комбинированные сине-желтые лучи. В центре флага расположен герб громады. Крест взят из описания исторического флага Балаклейской казацкой сотни, подчеркивающей наше историческое наследие. Малиновый – традиционный цвет, который ассоциируется с украинским казачеством.
Карабанов также прикрепил экспертное заключение от Украинского Геральдического Общества о соответствии принципам формирования единой системы.
Напомним, ранее город Златополь (бывший Первомайский) в Харьковской области после переименования готовился сменить флаг и герб. Мэр показывал новые версии геральдических символов.
