Звідки на Харківщині планують вивезти усі служби, розповів Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону заявив: наразі ухвалюють рішення, щоб вивезти всі цивільні служби з Борівського напрямку.

«Бо, по-перше, фізично немає де перебувати, всі адміністративні будівлі вже зруйновані. І, по-друге, – це пряма небезпека для наших працівників. Бо ворог всіма видами озброєння б’є по «швидкій», по підрозділах ДСНС, НПУ, комунальних службах. Будемо трохи переводити їх вглиб нашої території. І будемо намагатися зберегти функцію надання всіх послуг для тих, хто залишився», – пояснив Синєгубов.

Він також розповів, що наразі відбувається у Куп’янську. Каже: інформації щодо боїв у самому місті немає.

«Однак, ми фіксуємо ДРГ, тощо. Однак, наші військові працюють, наші СБУ, підрозділи «Альфа», «Корд». Всі сили оборони направлені на стримання ворога і ліквідацію цих ДРГ. В самому місті залишаються 830 людей. По Куп’янському напрямку – це майже 5 тисяч людей. Триває евакуація. За тиждень ми вивезли з усіх напрямків близько 300 людей. В середньому, з Куп’янського та Ізюмського напрямків виїжджають близько 60 людей», – уточнив голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”