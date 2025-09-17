Откуда на Харьковщине планируют вывезти все службы, рассказал Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил: сейчас принимают решение, чтобы вывезти все гражданские службы с Боровского направления.

«Ведь, во-первых, физически негде находиться, все административные здания уже разрушены. И, во-вторых, это прямая опасность для наших работников. Потому что враг всеми видами вооружения бьет по «скорой», по подразделениям ГСЧС, НПУ, коммунальным службам. Будем немного переводить их вглубь нашей территории. И будем пытаться сохранить функцию предоставления всех услуг для людей, которые остались», — пояснил Синегубов.

Он также рассказал, что сейчас происходит в Купянске. Говорит: информации о боях в самом городе нет.

«Однако мы фиксируем ДРГ и т.д. Однако наши военные работают, наши СБУ, подразделения «Альфа», «Корд». Все силы обороны направлены на удержание врага и ликвидацию этих ДРГ. В самом городе остаются 830 человек. По Купянскому направлению – это почти 5 тысяч человек. Продолжается эвакуация. За неделю мы вывезли по всем направлениям около 300 человек. В среднем с Купянского и Изюмского направлений выезжают около 60 человек», — уточнил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»