Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова

Деякі потяги затримуються через нічні удари по Полтавщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

“Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози“, – уточнили залізничники.

Зараз із запізненням на три години рухаються такі рейси:

№102 Херсон – Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм – Львів,

№64/112 Львів – Харків, Ізюм,

№791 Кременчук – Київ.

“Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом”, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Вранці голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі.

“У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована”, – писав голова ОВА.