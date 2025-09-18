Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова
Деякі потяги затримуються через нічні удари по Полтавщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.
“Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози“, – уточнили залізничники.
Зараз із запізненням на три години рухаються такі рейси:
№102 Херсон – Краматорськ,
№63/111 Харків, Ізюм – Львів,
№64/112 Львів – Харків, Ізюм,
№791 Кременчук – Київ.
“Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом”, – зазначили в “Укрзалізниці”.
Вранці голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі.
“У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована”, – писав голова ОВА.
