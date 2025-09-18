Live
  • Чт 18.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 48.77

Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова

Події 08:56   18.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова Фото: Укрзалізниця

Деякі потяги затримуються через нічні удари по Полтавщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози“, – уточнили залізничники.

Зараз із запізненням на три години рухаються такі рейси:

№102 Херсон – Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм – Львів,

№64/112 Львів – Харків, Ізюм,

№791 Кременчук – Київ.

“Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом”, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Вранці голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі.

“У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована”, – писав голова ОВА.

Читайте також: Загинув чоловік, поранена жінка: куди били росіяни, повідомив Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова
Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова
18.09.2025, 08:56
У Харкові у вогні загинув чоловік – горіла кухня та кімната
У Харкові у вогні загинув чоловік – горіла кухня та кімната
18.09.2025, 08:04
ISW: ЗС РФ стверджують, що просунулися у Вовчанську та біля Великого Бурлука
ISW: ЗС РФ стверджують, що просунулися у Вовчанську та біля Великого Бурлука
18.09.2025, 07:42
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська, бої, удари
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська, бої, удари
18.09.2025, 08:43
РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти
РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти
18.09.2025, 07:10
Сьогодні 18 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 вересня: яке свято та день в історії
18.09.2025, 06:00

Новини за темою:

09:59
Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро
10:09
Зміни в русі низки харківських поїздів: що сталося, як курсуватимуть
08:00
Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова
19:07
Пасажиру стало погано – харківський поїзд спізнюється до Краматорська
09:50
Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті “Київ-Харків”: зміни маршрутів

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 08:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деякі потяги затримуються через нічні удари по Полтавщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.".