Загинув чоловік, поранена жінка: куди били росіяни, повідомив Синєгубов

Події 08:32   18.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Олег Синєгубов

Вранці 18 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів в Харківській області.

“У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 73-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка. Також до медиків звернулися: 60-річний чоловік, який постраждав 16 вересня в с. Зарубівка Вільхуватської громади; 85-річний чоловік, який зазнав травм 15 вересня в м. Куп’янськ“, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині “прилетіло”:

▪️БпЛА типу «Герань-2»;

▪️сім БпЛА типу «Молния»;

▪️два fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі, у селищі Слатине, пошкоджені п’ять приватних будинків, а в Дергачах – електромережі. У Чугуївському районі окупанти обстріляли авто, додав начальник ХОВА.

Читайте також: За добу окупанти намагалися прорватися на Харківщині 18 разів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
