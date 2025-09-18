Загинув чоловік, поранена жінка: куди били росіяни, повідомив Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Вранці 18 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів в Харківській області.
“У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 73-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка. Також до медиків звернулися: 60-річний чоловік, який постраждав 16 вересня в с. Зарубівка Вільхуватської громади; 85-річний чоловік, який зазнав травм 15 вересня в м. Куп’янськ“, – зазначив Синєгубов.
За добу по Харківщині “прилетіло”:
▪️БпЛА типу «Герань-2»;
▪️сім БпЛА типу «Молния»;
▪️два fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Харківському районі, у селищі Слатине, пошкоджені п’ять приватних будинків, а в Дергачах – електромережі. У Чугуївському районі окупанти обстріляли авто, додав начальник ХОВА.
Читайте також: За добу окупанти намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загинув чоловік, поранена жінка: куди били росіяни, повідомив Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 08:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів в Харківській області.".