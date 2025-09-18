Погиб мужчина, ранена женщина: куда били россияне, сообщил Синегубов

Утром 18 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов в Харьковской области.

«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 73-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина. Также к медикам обратились: 60-летний мужчина, пострадавший 16 сентября в с. Зарубовка Ольховатской громады; 85-летний мужчина, который получил травмы 15 сентября в г. Купянск», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине «прилетело»:

▪️БпЛА типа «Герань-2»;

▪️семь БпЛА типа «Молния»;

▪️два fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харьковском районе, в поселке Слатино, повреждены пять частных домов, а в Дергачах – элекстросети. В Чугуевском районе оккупанты обстреляли авто, добавил начальник ХОВА.

