Погиб мужчина, ранена женщина: куда били россияне, сообщил Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Утром 18 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов в Харьковской области.
«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 73-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина. Также к медикам обратились: 60-летний мужчина, пострадавший 16 сентября в с. Зарубовка Ольховатской громады; 85-летний мужчина, который получил травмы 15 сентября в г. Купянск», – передает Синегубов.
За сутки по Харьковщине «прилетело»:
▪️БпЛА типа «Герань-2»;
▪️семь БпЛА типа «Молния»;
▪️два fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харьковском районе, в поселке Слатино, повреждены пять частных домов, а в Дергачах – элекстросети. В Чугуевском районе оккупанты обстреляли авто, добавил начальник ХОВА.
