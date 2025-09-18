За сутки оккупанты пытались прорваться на Харьковщине 18 раз
О том, где шли бои на Харьковщине, проинформировал утром 18 сентября Генштаб ВСУ.
На севере Харьковской области бои шли возле Волчанска. Зафиксировали 11 атак РФ.
Тем временем на Купянщине враг штурмовал позиции ВСУ семь раз около Боровской Андреевки, Кондрашовки, Загрызово, Богуславки и Купянска.
«За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6097 дронов-камикадзе и произвели 4766 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 174 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день таковы:
Читайте также: ISW: ВС РФ утверждают, что продвинулись в Волчанске и возле Великого Бурлука
