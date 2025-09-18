За добу окупанти намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
Про те, де точилися бої на Харківщині, поінформував зранку 18 вересня Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківської області бої точилися біля Вовчанська. Зафіксували 11 атак РФ.
Тим часом на Куп’янщині ворог штурмував позиції ЗСУ сім разів біля Борівської Андріївки, Кіндрашівки, Загризового, Богуславки та Куп’янська.
“Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили в ГШ.
Втрати росіян на сьогодні такі:
