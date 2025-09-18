Из-за ударов по Полтавщине задерживаются поезда: расписание для Харькова

Некоторые поезда задерживаются из-за ночных ударов по Полтавщине, сообщили в АО «Укрзалізниця».

«В результате ночного обстрела Полтавщины и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы», – уточнили железнодорожники.

Сейчас с опозданием на три часа двигаются следующие рейсы:

№102 Херсон — Краматорск,

№63/111 Харьков, Изюм — Львов,

№64/112 Львов — Харьков, Изюм,

№791 Кременчуг — Киев.

«По состоянию на 07:00 повреждение локализовано, а напряжение подано – поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом», – отметили в «Укрзалізниці».

Утром глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе.

«В результате возникли пожары, локализованные подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован», – писал глава ОВА.