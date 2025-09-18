Из-за ударов по Полтавщине задерживаются поезда: расписание для Харькова
Некоторые поезда задерживаются из-за ночных ударов по Полтавщине, сообщили в АО «Укрзалізниця».
«В результате ночного обстрела Полтавщины и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы», – уточнили железнодорожники.
Сейчас с опозданием на три часа двигаются следующие рейсы:
№102 Херсон — Краматорск,
№63/111 Харьков, Изюм — Львов,
№64/112 Львов — Харьков, Изюм,
№791 Кременчуг — Киев.
«По состоянию на 07:00 повреждение локализовано, а напряжение подано – поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом», – отметили в «Укрзалізниці».
Утром глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе.
«В результате возникли пожары, локализованные подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован», – писал глава ОВА.
Читайте также: Погиб мужчина, ранена женщина: куда били россияне, сообщил Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", обстрел, поезда;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за ударов по Полтавщине задерживаются поезда: расписание для Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 08:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некоторые поезда задерживаются из-за ночных ударов по Полтавщине, сообщили в АО «Укрзалізниця».".