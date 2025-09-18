Тепло повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 19 вересня
У п’ятницю, 19 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність.
У Харкові без опадів, уночі та вранці слабкий туман. Вночі термометри покажуть від 8 до 10 градусів, вдень – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Нічна температура – від 7 до 12 градусів, денна – від 19 до 24.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
Як пише у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, 19 вересня антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, скрізь прояснить, окрім деяких територій на заході. Температура повітря поступово почне підійматися.
“Вихідними, 20-21 вересня, повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода – сухо, сонячно та 24-28 градусів. Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться”, – попереджає Діденко.
