Тепло возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября

В пятницу, 19 сентября, в Харькове и области переменная облачность.

В Харькове без осадков, ночью и утром слабый туман. Ночью термометры покажут от 8 до 10 градусов, днем – от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ночная температура – от 7 до 12 градусов, дневная – от 19 до 24 градусов.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

Как пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко, 19 сентября антициклон с юго-запада вытеснит дожди из Украины, везде прояснится, кроме некоторых территорий на западе. Температура воздуха постепенно начнет подниматься.

«В выходные, 20-21 сентября, повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода — сухо, солнечно и 24-28 градусов. Такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели, а уже с 25-26 сентября погода резко изменится», — предупреждает Диденко.