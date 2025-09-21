Де на Харківщині найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Сім атак росіян на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині відбили Сили оборони, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як передає МГ “Об’єктив”,

ЗСУ відбили штурми окупантів біля Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції українських захисників, зокрема біля Мирного.

15 разів росіяни атакували на Лиманському напрямку. Вороги намагалися просунутися біля сіл Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік села Новоселівка.

