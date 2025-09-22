Будівлю на Сумській у Харкові зміцнять майже за 30 млн грн – ХАЦ

Будівля ХНУМГ ім. Бекетова в Харкові (раніше – університету будівництва та архітектури) 1927 року спорудження потребує невідкладних протиаварійних робіт.

Тендер для проведення саме таких робіт у корпусі на Сумській, 40, оголосив університет міського господарства в системі “Прозорро”. Вартість робіт очікують у 28,9 млн грн.

“За даними технічного завдання, будівлю планують укріпити. Для цього замовляють спеціальні змонтовані металоконструкції. Також заплановані роботи зі зміцнення стін, ремонту вікон та дверей, оновлення покрівлі”, – інформує Харківський антикорупційний центр.

За даними ХАЦ, раніше ХНУМГ уже “витрачався” на пошкоджений корпус: у будівлі ремонтували утеплення, міняли вікна та встановлювали індивідуальний тепловий пункт у 2023 році. Будова початку XX століття постраждала внаслідок російських ракетних ударів по центру Харкова – у березні 2022 року. Тоді сусідній корпус економфаку ХНУ ім. Каразіна зруйнувався та вигорів. Пожежа та руйнування були й у головній будівлі УСБУ та ГУНП у Харківській області неподалік.

Будівлі на Сумській, 40 пощастило трохи більше.

“2 березня прямого влучання в корпуси університету не було. Але від прильотів у будівлю СБУ, що розташована поряд, повилітали вікна та двері. А вже 8 березня був повторний обстріл. Тоді було два прильоти по так званому новому корпусу, на Мироносицькій. Обвалилися два поверхи”, — розповів проєкту “Свій дім” декан В’ячеслав Буцький.

Тоді ж суттєво постраждала й будівля на Сумській, 40, яка має історичну цінність. Зокрема, вибухова хвиля вибила вікна та розбила вітражі. А 26 лютого 2025-го поряд знову “прилетіло” – і вікнам будівлі вкотре дісталося.

Будівля 1927 року – пам’ятка архітектури місцевого значення. Її проєктували Олександр Молокін та Георгій Іконніков – спочатку для Держстраху. Університет тут розмістили вже після Другої світової війни.