Live
  • Пн 22.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.42

Будівлю на Сумській у Харкові зміцнять майже за 30 млн грн – ХАЦ

Суспільство 18:56   22.09.2025
Оксана Горун
Будівлю на Сумській у Харкові зміцнять майже за 30 млн грн – ХАЦ Фото: пресслужба ХМР

Будівля ХНУМГ ім. Бекетова в Харкові (раніше – університету будівництва та архітектури) 1927 року спорудження потребує невідкладних протиаварійних робіт.

Тендер для проведення саме таких робіт у корпусі на Сумській, 40, оголосив університет міського господарства в системі “Прозорро”. Вартість робіт очікують у 28,9 млн грн.

“За даними технічного завдання, будівлю планують укріпити. Для цього замовляють спеціальні змонтовані металоконструкції. Також заплановані роботи зі зміцнення стін, ремонту вікон та дверей, оновлення покрівлі”, – інформує Харківський антикорупційний центр.

За даними ХАЦ, раніше ХНУМГ уже “витрачався” на пошкоджений корпус: у будівлі ремонтували утеплення, міняли вікна та встановлювали індивідуальний тепловий пункт у 2023 році. Будова початку XX століття постраждала внаслідок російських ракетних ударів по центру Харкова – у березні 2022 року. Тоді сусідній корпус економфаку ХНУ ім. Каразіна зруйнувався та вигорів. Пожежа та руйнування були й у головній будівлі УСБУ та ГУНП у Харківській області неподалік.

Будівлі на Сумській, 40 пощастило трохи більше.

“2 березня прямого влучання в корпуси університету не було. Але від прильотів у будівлю СБУ, що розташована поряд, повилітали вікна та двері. А вже 8 березня був повторний обстріл. Тоді було два прильоти по так званому новому корпусу, на Мироносицькій. Обвалилися два поверхи”, — розповів проєкту “Свій дім” декан В’ячеслав Буцький.

Читайте також: Історичні будівлі Харкова: чи буде “друге життя” після руйнувань

Тоді ж суттєво постраждала й будівля на Сумській, 40, яка має історичну цінність. Зокрема, вибухова хвиля вибила вікна та розбила вітражі. А 26 лютого 2025-го поряд знову “прилетіло” – і вікнам будівлі вкотре дісталося.

Будівля 1927 року – пам’ятка архітектури місцевого значення. Її проєктували Олександр Молокін та Георгій Іконніков – спочатку для Держстраху. Університет тут розмістили вже після Другої світової війни.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Різницю між мапою боїв у Куп’янську та Сталінграді пояснили в ЗСУ (відео)
Різницю між мапою боїв у Куп’янську та Сталінграді пояснили в ЗСУ (відео)
22.09.2025, 19:42
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
“Вони ламануться в бік Львова” – пропагандист Соловйов мріє налякати Харків
“Вони ламануться в бік Львова” – пропагандист Соловйов мріє налякати Харків
22.09.2025, 18:02
Будівлю на Сумській у Харкові зміцнять майже за 30 млн грн – ХАЦ
Будівлю на Сумській у Харкові зміцнять майже за 30 млн грн – ХАЦ
22.09.2025, 18:56
FPV-дрон атакував автівку в Харківському районі, в Куп’янську загинула жінка
FPV-дрон атакував автівку в Харківському районі, в Куп’янську загинула жінка
22.09.2025, 18:34
Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
22.09.2025, 17:00

Новини за темою:

19.09.2025
Відновлення та бізнес – представниця ПРООН у Харкові про пріоритети
14.09.2025
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
12.09.2025
“Боривітер” у Харкові: відтворену мозаїку з Маріуполя розмістили в метро
09.09.2025
На якому етапі відновлення будинку в Харкові, що постраждав на початку війни
05.09.2025
16 млн грн на відновлення виробництва в Харкові: кому дають гранти (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Будівлю на Сумській у Харкові зміцнять майже за 30 млн грн – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 18:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівля ХНУМГ ім. Бекетова в Харкові (раніше – університету будівництва та архітектури) 1927 року спорудження потребує невідкладних протиаварійних робіт".