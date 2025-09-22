Live
Здание на Сумской в Харькове укрепят за почти 30 млн грн — ХАЦ

Общество 18:56   22.09.2025
Оксана Горун
Здание на Сумской в Харькове укрепят за почти 30 млн грн — ХАЦ Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Здание ХНУГХ им. Бекетова (ранее — университета строительства и архитектуры) 1927 года постройки нуждается в безотлагательных противоаварийных работах.

Тендер для проведения именно таких работ в корпусе на Сумской, 40, объявил университет городского хозяйства в системе «Prozorro». Стоимость работ ожидают в 28,9 млн грн.

«По данным технического задания, здание планируют укрепить. Для этого заказывают специальные смонтированные металлоконструкции. Также запланированы работы по укреплению стен, ремонту окон и дверей, обновлению кровли», — информирует Харьковский антикоррупционный центр.

По данным ХАЦ, ранее ХНУГХ уже «тратился» на поврежденный корпус: в здании ремонтировали утепление, меняли окна и устанавливали индивидуальный тепловой пункт в 2023 году. Строение начала ХХ века пострадало в результате российских ракетных ударов по центру Харькова — в марте 2022 года. Тогда соседний корпус экономфака ХНУ им. Каразина разрушился и выгорел. Пожар и разрушения были и в главном здании УСБУ и ГУНП в Харьковской области неподалеку.

Зданию на Сумской, 40, повезло несколько больше.

«2 марта прямого попадания в корпуса университета не было. Но от прилетов в расположенное рядом здание СБУ вылетели окна и двери. А уже 8 марта был повторный обстрел. Тогда было два прилета по так называемому новому корпусу, на Мироносицкой. Обрушились два этажа», — рассказал проекту «Свой дом» декан Вячеслав Буцкий.

Читайте также: Исторические здания Харькова: будет ли «вторая жизнь» после разрушений

Тогда же существенно пострадало и здание на Сумской, 40, которое имеет историческую ценность. В частности, взрывная волна выбила окна и разбила витражи. А 26 февраля 2025-го рядом опять «прилетело» — и окнам здания еще раз досталось.

Здание 1927 года постройки — памятник архитектуры местного значения. Его проектировали Александр Молокин и Георгий Иконников — изначально для Госстраха. Университет тут разместили уже после Второй мировой войны.

Автор: Оксана Горун
