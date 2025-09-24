Четверо людей постраждали в Харкові та області через удари РФ – Синєгубов

Вранці 24 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував наслідки обстрілів Харківщини.

“У м. Харків постраждав 24-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждала 38-річна жінка; у сел. Прудянка Дергачівської громади постраждали 87-річний чоловік і 85-річна жінка”, – розповів начальник ХОВА.

За добу ворог застосував таку зброю:

два КАБ;

22 БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

три БпЛА (тип встановлюється).

Синєгубов зазначив: 18 безпілотників росіяни випустили по Холодногірському і Шевченківському районах Харкова.

Внаслідок атак в обласному центрі пошкоджені будинки, адмінбудівля, господарська споруда та авто. У Харківському районі під ударом опинилися десять приватних будинків та господарські споруди.

“У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Осиново), приватні будинки, господарчі споруди, гараж, електромережі (с. Старовірівка); в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Борова), горіла трава (с. Яковенкове); у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарчу споруду, електромережі (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Бугаївка)“, – додав Синєгубов.