Четверо людей постраждали в Харкові та області через удари РФ – Синєгубов
Вранці 24 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував наслідки обстрілів Харківщини.
“У м. Харків постраждав 24-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждала 38-річна жінка; у сел. Прудянка Дергачівської громади постраждали 87-річний чоловік і 85-річна жінка”, – розповів начальник ХОВА.
За добу ворог застосував таку зброю:
- два КАБ;
- 22 БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрон;
- три БпЛА (тип встановлюється).
Синєгубов зазначив: 18 безпілотників росіяни випустили по Холодногірському і Шевченківському районах Харкова.
Внаслідок атак в обласному центрі пошкоджені будинки, адмінбудівля, господарська споруда та авто. У Харківському районі під ударом опинилися десять приватних будинків та господарські споруди.
“У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Осиново), приватні будинки, господарчі споруди, гараж, електромережі (с. Старовірівка); в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Борова), горіла трава (с. Яковенкове); у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарчу споруду, електромережі (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Бугаївка)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо людей постраждали в Харкові та області через удари РФ – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 09:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 24 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував наслідки обстрілів Харківщини. ".