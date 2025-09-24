Live
Четверо людей пострадали в Харькове и области из-за ударов РФ – Синегубов

Происшествия 09:48   24.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 24 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал последствия обстрелов Харьковщины. 

«В Харькове пострадал 24-летний мужчина; в г. Чугуеве пострадала 38-летняя женщина; в пос. Прудянка Дергачевской громады пострадали 87-летний мужчина и 85-летняя женщина», – рассказал начальник ХОВА.

За сутки враг применил следующее оружие:

  • два КАБ;
  • 22 БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • три БпЛА (тип устанавливается).

Синегубов отметил: 18 беспилотников россияне выпустили по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова.

В результате атак в областном центре повреждены дома, админздание, хозпостройка и авто. В Харьковском районе под ударом оказались десять частных домов и хозпостройки.

«В Купянском районе поврежден многоквартирный дом (г. Купянск), частный дом (с. Осиново), частные дома, хозяйственные постройки, гараж, электрические сети (с. Староверовка); в Изюмском районе поврежден многоквартирный дом (пгт. Боровая), горела трава (с. Яковенково); в Чугуевском районе повреждены четыре частных дома, три автомобиля, хозяйственная постройка, электросети (г. Чугуев), частный дом (с. Бугаевка)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Из-за обстрелов Харькова без света остались 80 тысяч абонентов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
