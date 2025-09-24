Четверо людей пострадали в Харькове и области из-за ударов РФ – Синегубов
Утром 24 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал последствия обстрелов Харьковщины.
«В Харькове пострадал 24-летний мужчина; в г. Чугуеве пострадала 38-летняя женщина; в пос. Прудянка Дергачевской громады пострадали 87-летний мужчина и 85-летняя женщина», – рассказал начальник ХОВА.
За сутки враг применил следующее оружие:
- два КАБ;
- 22 БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- три БпЛА (тип устанавливается).
Синегубов отметил: 18 беспилотников россияне выпустили по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова.
В результате атак в областном центре повреждены дома, админздание, хозпостройка и авто. В Харьковском районе под ударом оказались десять частных домов и хозпостройки.
«В Купянском районе поврежден многоквартирный дом (г. Купянск), частный дом (с. Осиново), частные дома, хозяйственные постройки, гараж, электрические сети (с. Староверовка); в Изюмском районе поврежден многоквартирный дом (пгт. Боровая), горела трава (с. Яковенково); в Чугуевском районе повреждены четыре частных дома, три автомобиля, хозяйственная постройка, электросети (г. Чугуев), частный дом (с. Бугаевка)», – добавил Синегубов.
