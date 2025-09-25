Через удари знеструмлена залізниця у двох областях – потяги затримуються

Live
Події 07:22   25.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Внаслідок російських обстрілів частково знеструмлена залізниця в Миколаївській та Кропивницькій областях, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає“, – уточнили залізничники.

І додали, що незабаром цим шляхом мають пройти поїзди №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса.

Також на всі знеструмлені ділянки вивели резервні тепловози, а після того, як загрозу повторного обстрілу скасували – фахівці розпочали оцінювання пошкоджень.

Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди“, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
