Через удари знеструмлена залізниця у двох областях – потяги затримуються

Внаслідок російських обстрілів частково знеструмлена залізниця в Миколаївській та Кропивницькій областях, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

“Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає“, – уточнили залізничники.

І додали, що незабаром цим шляхом мають пройти поїзди №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса.

Також на всі знеструмлені ділянки вивели резервні тепловози, а після того, як загрозу повторного обстрілу скасували – фахівці розпочали оцінювання пошкоджень.

“Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди“, – зазначили в “Укрзалізниці”.