Из-за ударов обесточена железная дорога в двух областях – поезда задерживаются

Вследствие российских обстрелов частично обесточена железная дорога в Николаевской и Кропивницкой областях, сообщили в АО «Укрзалізниця».

«Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса — Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса — Харьков находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет», – уточнили железнодорожники.

И добавили, что скоро по этому пути должны пройти поезда №51/52 Запорожье — Одесса и №148/147 Киев — Одесса.

Также на все обесточенные участки вывели резервные тепловозы, а после того, как угрозу повторных обстрелов отменили – специалисты приступили к оцениванию повреждений.

«Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как обычно», – отметили в «Укрзалізниці».