Из-за ударов обесточена железная дорога в двух областях – поезда задерживаются
Вследствие российских обстрелов частично обесточена железная дорога в Николаевской и Кропивницкой областях, сообщили в АО «Укрзалізниця».
«Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса — Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса — Харьков находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет», – уточнили железнодорожники.
И добавили, что скоро по этому пути должны пройти поезда №51/52 Запорожье — Одесса и №148/147 Киев — Одесса.
Также на все обесточенные участки вывели резервные тепловозы, а после того, как угрозу повторных обстрелов отменили – специалисты приступили к оцениванию повреждений.
«Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как обычно», – отметили в «Укрзалізниці».
25 сентября 2025 в 07:22
