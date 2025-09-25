Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Из-за ударов обесточена железная дорога в двух областях – поезда задерживаются

Происшествия 07:22   25.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за ударов обесточена железная дорога в двух областях – поезда задерживаются

Вследствие российских обстрелов частично обесточена железная дорога в Николаевской и Кропивницкой областях, сообщили в АО «Укрзалізниця».

«Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса — Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса — Харьков находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет», – уточнили железнодорожники.

И добавили, что скоро по этому пути должны пройти поезда №51/52 Запорожье — Одесса и №148/147 Киев — Одесса.

Также на все обесточенные участки вывели резервные тепловозы, а после того, как угрозу повторных обстрелов отменили – специалисты приступили к оцениванию повреждений.

«Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как обычно», – отметили в «Укрзалізниці».

Читайте также: Большие возгорания в харьковских лесах вспыхнули из-за обстрелов и атак БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
24.09.2025, 20:27
«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 22 сентября (видео)
«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 22 сентября (видео)
24.09.2025, 23:12
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь
25.09.2025, 07:09
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
24.09.2025, 14:11
Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе
Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе
25.09.2025, 07:42

Новости по теме:

18.09.2025
Из-за ударов по Полтавщине задерживаются поезда: расписание для Харькова
07.09.2025
Поезд из Харькова в Одессу изменил маршрут из-за удара по мосту через Днепр
06.09.2025
Изменения в движении ряда харьковских поездов: что произошло, как будут ездить
30.08.2025
Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова
28.08.2025
Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Из-за ударов обесточена железная дорога в двух областях – поезда задерживаются»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 07:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие российских обстрелов частично обесточена железная дорога в Николаевской и Кропивницкой областях, сообщили в АО «Укрзалізниця».".