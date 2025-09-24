Большие возгорания в харьковских лесах вспыхнули из-за обстрелов и атак БпЛА

Три больших пожара вспыхнули недалеко от линии столкновения, сообщает филиал «Слобожанский лесной офис».

Пожары возникли несколько дней назад в различных лесничествах из-за атак российских БпЛА и обстрелов. Их погасили в течение суток работники Изюмского лесничества.

Возгорание вспыхнули в лесах, что в 12 км от линии столкновения и заминированы. Это усложнило работу лесоводам-огнеборцам. Кроме минной опасности существовала воздушная и ветреная угроза.

В Студенковском лесничестве работники филиала «Слобожанский лесной офис» потушили возгорание на площади 25 га. Еще два пожара ликвидировали в Краснооскольском лесничестве площадью 23 га и 24 га.

Также за сутки потушили небольшие возгорания 0,2 га в Песчанском лесничестве и 2,5 га в Балаклейском лесничестве.