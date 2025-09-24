Великі загоряння у харківських лісах виникли через обстріли й атаки БпЛА
Три великі пожежі спалахнули неподалік лінії зіткнення, повідомляє філія “Слобожанський лісовий офіс”.
Пожежі виникли декілька днів тому у різних лісництвах через атаки російських БпЛА та обстріли. Їх погасили протягом доби працівники Ізюмського надлісництва.
Загоряння спалахнули у лісах, що в 12 км від лінії зіткнення та є замінованими. Це ускладнило роботу лісівникам-вогнеборцям. Окрім мінної небезпеки, існувала повітряна загроза.
У Студенецькому лісництві працівники філії “Слобожанський лісовий офіс” загасили загоряння на площі 25 га. Ще дві пожежі ліквідували у Червонооскільському лісництві площею 23 га та 24 га.
Також протягом доби загасили невеликі загоряння 0,2 га у Піщанському лісництві та 2,5 га у Балаклійському лісництві.
