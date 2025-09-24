Live
Великі загоряння у харківських лісах виникли через обстріли й атаки БпЛА

Події 19:55   24.09.2025
Оксана Якушко
Три великі пожежі спалахнули неподалік лінії зіткнення, повідомляє філія “Слобожанський лісовий офіс”.

Пожежі виникли декілька днів тому у різних лісництвах через атаки російських БпЛА та обстріли. Їх погасили протягом доби працівники Ізюмського надлісництва.

Загоряння спалахнули у лісах, що в 12 км від лінії зіткнення та є замінованими. Це ускладнило роботу лісівникам-вогнеборцям. Окрім мінної небезпеки, існувала повітряна загроза.

У Студенецькому лісництві працівники філії “Слобожанський лісовий офіс” загасили загоряння на площі 25 га. Ще дві пожежі ліквідували у Червонооскільському лісництві площею 23 га та 24 га.

Також протягом доби загасили невеликі загоряння 0,2 га у Піщанському лісництві та 2,5 га у Балаклійському лісництві.

Автор: Оксана Якушко
