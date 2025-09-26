Били артилерією та дронами – РФ атакувала Золочівщину (фото)
Про удари РФ по Золочівській громаді повідомили у виданні «Зоря».
Спочатку напередодні увечері ворог масово обстріляв Золочівську громаду з артилерії. Також росіяни випустили FPV-дрони. Під ударом близько 20:00 опинилося село Тимофіївка.
“У результаті влучань знищено приватний будинок, пошкоджено три будинки, господарчі споруди та енергомережі“, – пишуть у “Зорі”.
За інформацією начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, постраждалих від обстрілів немає.
Повторно громада опинилася під атакою РФ вже вранці 26 вересня. Цього разу окупанти атакували село Івашки.
“Внаслідок ударів пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі“, – повідомили у виданні.
Коваленко зазначив, що поранених та загиблих також немає.
