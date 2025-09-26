Live
  • Пт 26.09.2025
Били артилерією та дронами – РФ атакувала Золочівщину (фото)

Події 10:00   26.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били артилерією та дронами – РФ атакувала Золочівщину (фото) Фото: “Зоря”

Про удари РФ по Золочівській громаді повідомили у виданні «Зоря».

Спочатку напередодні увечері ворог масово обстріляв Золочівську громаду з артилерії. Також росіяни випустили FPV-дрони. Під ударом близько 20:00 опинилося село Тимофіївка.

У результаті влучань знищено приватний будинок, пошкоджено три будинки, господарчі споруди та енергомережі“, – пишуть у “Зорі”.

За інформацією начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, постраждалих від обстрілів немає. 

Фото: “Зоря”

Повторно громада опинилася під атакою РФ вже вранці 26 вересня. Цього разу окупанти атакували село Івашки. 

Внаслідок ударів пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі“, – повідомили у виданні.

Коваленко зазначив, що поранених та загиблих також немає.

Читайте також: Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
