Ціла родина врятувалася дивом: як мешканців Харківщини не застав обстріл

Україна 13:50   20.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ціла родина врятувалася дивом: як мешканців Харківщини не застав обстріл Фото: “Зоря”

Про те, як мешканці села Тимофіївка Золочівської громади дивом уціліли, розповіли у виданні “Зоря”. 

У ніч на 20 вересня село потрапило під удар російських FPV-дронів.

Обстріл села Тимофіївка 20 вересня 2025
Фото: “Зоря”

Внаслідок атаки у селі пошкоджений приватний будинок, господарські будівлі та енергомережі. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Обстріл села Тимофіївка 20 вересня 2025
Фото: “Зоря”

Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, у будинку, який зазнав руйнувань, ще вчора мешкала родина з двох осіб. Люди виїхали до Харкова буквально за добу до атаки“, – уточнили в “Зорі”.

Обстріл села Тимофіївка 20 вересня 2025
Фото: “Зоря”

Нагадаємо, в ранковому зведенні 20 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов писав, що постраждалих через обстріли окупантів протягом доби не було. Внаслідок ударів у Куп’янському районі пошкоджені чотири приватні будинки, господарські будівлі, електромережі, а в Ізюмському – під ударом опинилися приватні будинки та авто.

Читайте також: Труба в Куп’янську надійно перекрита? Машовець оцінив, чи повториться сценарій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
