Ціла родина врятувалася дивом: як мешканців Харківщини не застав обстріл
Про те, як мешканці села Тимофіївка Золочівської громади дивом уціліли, розповіли у виданні “Зоря”.
У ніч на 20 вересня село потрапило під удар російських FPV-дронів.
Внаслідок атаки у селі пошкоджений приватний будинок, господарські будівлі та енергомережі. Постраждалих внаслідок атаки немає.
“Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, у будинку, який зазнав руйнувань, ще вчора мешкала родина з двох осіб. Люди виїхали до Харкова буквально за добу до атаки“, – уточнили в “Зорі”.
Нагадаємо, в ранковому зведенні 20 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов писав, що постраждалих через обстріли окупантів протягом доби не було. Внаслідок ударів у Куп’янському районі пошкоджені чотири приватні будинки, господарські будівлі, електромережі, а в Ізюмському – під ударом опинилися приватні будинки та авто.
