Live
  • Сб 20.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел

Украина 13:50   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел Фото: «Заря»

О том, как жители села Тимофеевка Золочевской громады, чудом уцелели, рассказали в издании «Заря». 

В ночь на 20 сентября село попало под удар российских FPV-дронов.

Обстрел села Тимофеевка 20 сентября 2025
Фото: «Заря»

В результате атаки в селе поврежден частный дом, хозяйственный постройки и энергосети. Пострадавших в результате атаки нет.

Обстрел села Тимофеевка 20 сентября 2025
Фото: «Заря»

«Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, в разрушенном доме еще вчера проживала семья из двух человек. Люди выехали в Харьков буквально за сутки до атаки», – уточнили в «Заре».

Обстрел села Тимофеевка 20 сентября 2025
Фото: «Заря»

Напомним, в утренней сводке 20 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов писал, что пострадавших из-за обстрелов оккупантов в течение суток не было. В результате обстрелов в Купянском районе повреждены четыре частных дома, хозпостройки, электросети, а в Изюмском – под ударом оказались частные дома и авто.

Читайте также: Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 20 сентября: лесные пожары, обстрелы
Новости Харькова — главное 20 сентября: лесные пожары, обстрелы
20.09.2025, 10:23
Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий
Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий
20.09.2025, 11:51
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики
Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики
19.09.2025, 14:09
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
20.09.2025, 09:27
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
20.09.2025, 13:50

Новости по теме:

16:17
Пропала связь: ночью россияне обстреляли многоэтажку в Золочевской громаде 📷
11:18
На Харьковщине дрон РФ пугал женщину на огороде, а затем влетел в соседний дом
07:40
Россияне из миномета обстреляли приграничное село на Харьковщине
20:48
Об усилении защиты приграничной Золочевщины сообщил Синегубов (фото)
17:28
Россияне атаковали FPV-дронами волонтерские автомобили на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 13:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как жители села Тимофеевка Золочевской громады, чудом уцелели, рассказали в издании «Заря».  В ночь на 20 сентября село…".