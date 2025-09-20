Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
О том, как жители села Тимофеевка Золочевской громады, чудом уцелели, рассказали в издании «Заря».
В ночь на 20 сентября село попало под удар российских FPV-дронов.
В результате атаки в селе поврежден частный дом, хозяйственный постройки и энергосети. Пострадавших в результате атаки нет.
«Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, в разрушенном доме еще вчера проживала семья из двух человек. Люди выехали в Харьков буквально за сутки до атаки», – уточнили в «Заре».
Напомним, в утренней сводке 20 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов писал, что пострадавших из-за обстрелов оккупантов в течение суток не было. В результате обстрелов в Купянском районе повреждены четыре частных дома, хозпостройки, электросети, а в Изюмском – под ударом оказались частные дома и авто.
Читайте также: Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий
