Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел

О том, как жители села Тимофеевка Золочевской громады, чудом уцелели, рассказали в издании «Заря».

В ночь на 20 сентября село попало под удар российских FPV-дронов.

В результате атаки в селе поврежден частный дом, хозяйственный постройки и энергосети. Пострадавших в результате атаки нет.

«Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, в разрушенном доме еще вчера проживала семья из двух человек. Люди выехали в Харьков буквально за сутки до атаки», – уточнили в «Заре».

Напомним, в утренней сводке 20 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов писал, что пострадавших из-за обстрелов оккупантов в течение суток не было. В результате обстрелов в Купянском районе повреждены четыре частных дома, хозпостройки, электросети, а в Изюмском – под ударом оказались частные дома и авто.