Синегубов: россияне били по частным домам и электросетям на Харьковщине
Фото: flickr.com
Пострадавших в результате обстрелов за вчерашние сутки нет, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К медикам обратилась 60-летняя женщина, которая получила травмы в результате обстрела с. Серяки Солоницевской громады 8 сентября», – отметил Синегубов.
В течение суток по региону ударили:
- восемь КАБ;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены четыре частных дома, хозпостройки, электросети, а в Изюмском – под ударом оказались частные дома и авто.
Напомним, накануне начальник ХОВА Олег Синегубов информировал об одном пострадавшем в с. Белый Колодец Волчанской громады. Россияне били по Харьковскому, Купянскому, Чугуевскому и Лозовскому районам.
Читайте также: Сколько атак РФ отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов: россияне били по частным домам и электросетям на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 08:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавших в результате обстрелов за вчерашние сутки нет, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. ".