Синегубов: россияне били по частным домам и электросетям на Харьковщине

Пострадавших в результате обстрелов за вчерашние сутки нет, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К медикам обратилась 60-летняя женщина, которая получила травмы в результате обстрела с. Серяки Солоницевской громады 8 сентября», – отметил Синегубов.

В течение суток по региону ударили:

восемь КАБ;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены четыре частных дома, хозпостройки, электросети, а в Изюмском – под ударом оказались частные дома и авто.

Напомним, накануне начальник ХОВА Олег Синегубов информировал об одном пострадавшем в с. Белый Колодец Волчанской громады. Россияне били по Харьковскому, Купянскому, Чугуевскому и Лозовскому районам.